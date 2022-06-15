Жительница Подмосковья пострадала в драке за место в электричке

Россиянка вышла из битвы с синяками по всему телу

Вопиющий случай произошел в подмосковном Пушкино. Там женщина решила воспользоваться своим законным правом занять свободное место в электричке. Однако мужчина, который ехал на соседнем месте, оказался с этим не согласен.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", женщина попросила пассажира убрать ноги и освободить сидячее место напротив него. Мужчина решил, что его конечностям комфортнее находиться в вытянутом положении, и грубо отказал даме.

Россиянка попыталась восстановить справедливость и воззвала к совести невоспитанного пассажира. В итоге мужчина набросился на нее с кулаками и даже пытался продолжить экзекуцию в тамбуре. К счастью, на выручку пострадавшей пришли другие пассажиры электрички.

Жертва драки намерена обратиться в полицию и призвать хулигана к ответу.

Источник: ВКонтакте • Требует проверки
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