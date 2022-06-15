Сотрудников выводят на улицу

Сегодня, 15 июня, произошло чрезвычайное происшествие в здании Счетной палаты в центре российской столицы.



По имеющейся в распоряжении журналистов информации, возгорание началось в подвальном помещении. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание проводки.

На месте работают сотрудники экстренных служб, работников выводят на улицу. Пожарные проводят обследование помещений.