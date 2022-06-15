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Сегодня, 15 июня, произошло чрезвычайное происшествие в здании Счетной палаты в центре российской столицы.
По имеющейся в распоряжении журналистов информации, возгорание началось в подвальном помещении. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание проводки.
На месте работают сотрудники экстренных служб, работников выводят на улицу. Пожарные проводят обследование помещений.
Антироссийская пропаганда не может добиться своей цели