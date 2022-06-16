В Подмосковье поездка парочки нарушителей на самокате закончилась плачевно

Молодые люди пренебрегли мерами безопасности

Неприятный инцидент произошел в подмосковных Химках. Там парочка нарушителей установленных правил сверзилась с электросамоката. На печальный случай обратили внимание пользователи интернет-пространства.

Девушка с молодым человеком решили вдвоем прокатиться на самокате, что привело к аварии – пара упала с транспортного средства и больно ударилась об асфальт. При этом пользователи Сети напомнили, что вдвоем на самокатах кататься нельзя, это очень опасно. Мнение более аккуратных жителей Московской области приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Стоит отметить, что при катании на самокатах нужно быть очень аккуратным. Техника способна достичь достаточно высокой скорости, а падение с самоката может закончиться весьма плачевно, вплоть до госпитализации.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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