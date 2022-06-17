Трагический инцидент произошел в Белгородской области

Сегодня, 17 июня, поступили тревожные новости из приграничной с украинским государством зоны. Сообщается, что в Белгородской области рухнул военный самолет. По информации, которая есть в распоряжении журналистов, летчику удалось катапультироваться, он остался жив.



На место происшествия оперативно выехали сотрудники профильных служб. Детали трагического инцидента выясняются.

Позже стало известно, что авиакатастрофа произошла с самолетом Су-25. Трагический инцидент случился во время тренировочного полета. Такую информацию журналистам РИА "Новости" предоставили в пресс-центр Западного военного округа.

Сообщается, что катапультировавшегося летчика экстренно эвакуировали с места падения и разместили на аэродроме базирования. Его жизни ничего не угрожает. Также стало известно, что самолет рухнул в безлюдном месте, что позволило избежать разрушений на земле.

По предварительным данным, резонансное происшествие случилось из-за технической неисправности. Профильные эксперты разбираются в деталях произошедшего.