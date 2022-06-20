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Сотрудники ФСБ задержали в Чите сторонника международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*, который занимался подготовкой к теракту. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сообщения ведомства.
Подозреваемый, по версии следствия, готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. При задержании у него нашли два СВУ, самодельный детонатор, автомат К-103 и пистолет Макарова, передает телеканал "360".
После содеяного мужчина собирался уехать в Сирию.
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