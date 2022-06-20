В Забайкальском крае предотвратили теракт

Задержанный готовил покушение на правоохранителей

Сотрудники ФСБ задержали в Чите сторонника международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*, который занимался подготовкой к теракту. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сообщения ведомства. 

Подозреваемый, по версии следствия, готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. При задержании у него нашли два СВУ, самодельный детонатор, автомат К-103 и пистолет Макарова, передает телеканал "360"

После содеяного мужчина собирался уехать в Сирию. 

*террористическая организация, запрещена в России 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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