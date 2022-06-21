СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации

В Якутии с радаров пропал самолет Ан-2, на борту которого находилось три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха.

Борт вылетел из Якутска рано утром, однако спустя два часа полета пилоты и бортовые системы перестали выходить на связь, передает телеканал "360".

К поискам самолета привекли поисковую авиацию. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть людей, передает РИА ФАН.