Украинские силовики продолжают проявлять агрессию

Сегодня, 22 июня, в Ростовской области случилось серьезное чрезвычайное происшествие. Загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Как выяснилось впоследствии, причиной ЧП была, с высокой долей вероятности, атака со стороны киевского режима.

Информация о том, что на территории завода произошло возгорание, поступила в профильные службы в 09:25 по московскому времени. Огонь заметили в одном из теплообменников предприятия. Возгорание охватило площадь в 50 квадратных метров. Угрозы распространения пламени не было. К счастью, также обошлось без пострадавших.

Позже стало известно, что причина возгорания – атака со стороны украинского государства. По одной из версий, именно с территории Незалежной были запущены беспилотники, действия которых привели к возгоранию.

Сообщается, что на территории предприятия нашли фрагменты двух дронов. Работа нефтеперерабатывающего завода была приостановлена. Сейчас на месте происшествия работают представители профильных служб.