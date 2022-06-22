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Сегодня, 22 июня, в Ростовской области случилось серьезное чрезвычайное происшествие. Загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Как выяснилось впоследствии, причиной ЧП была, с высокой долей вероятности, атака со стороны киевского режима.
Информация о том, что на территории завода произошло возгорание, поступила в профильные службы в 09:25 по московскому времени. Огонь заметили в одном из теплообменников предприятия. Возгорание охватило площадь в 50 квадратных метров. Угрозы распространения пламени не было. К счастью, также обошлось без пострадавших.
Позже стало известно, что причина возгорания – атака со стороны украинского государства. По одной из версий, именно с территории Незалежной были запущены беспилотники, действия которых привели к возгоранию.
Сообщается, что на территории предприятия нашли фрагменты двух дронов. Работа нефтеперерабатывающего завода была приостановлена. Сейчас на месте происшествия работают представители профильных служб.
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