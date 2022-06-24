В Москве возбудили уголовное дело после крупного ДТП с горящим авто

Погибли несколько человек

Страшная авария произошла в ночь на 24 июня в центре российской столицы: легковой автомобиль на огромной скорости влетел в стену дома на Зубовском бульваре, после чего загорелся. 

В авто в тот момент находидились восемь человек. На месте происшествия оказался старший тренер дагестанской юношеской сборной Арсланбек Алиев, вытащивший своими руками из машины шесть человек, пишет телеканал "360".

Позднее за пострадавшими приехала бригада скорой помощи. По некоторым данным, водитель выехал на красный свет на полной скорости. Два человека погибли, уточняет издание "Радио 1".

В прокуратуре российской столицы заявили, что за рулем авто находился 24-летний уроженец Ставрополья.

Позднее стало известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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