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Чрезвычайное происшествие случилось во время строительства эстакады в районе Троицкого и Новомосковского административных округов. На одном из строительных участков внезапно обрушилась балка. Инцидент произошел в рамках возведения автомобильной дороги "Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево".
К расследованию обстоятельств случившегося уже подключились эксперты профильных ведомств. По факту произошедшего будет проведена тщательная проверка. Такой информацией с общественностью поделились представители пресс-центра комплекса градостроительной политики в столице.
Сообщается, что во время монтажа одна из балок рухнула на землю. По имеющейся информации, видимых повреждений у конструкции нет. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. При этом все обстоятельства случившегося будут выяснены и тщательно проанализированы.
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