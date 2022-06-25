К счастью, инцидент обошелся без пострадавших

Чрезвычайное происшествие случилось во время строительства эстакады в районе Троицкого и Новомосковского административных округов. На одном из строительных участков внезапно обрушилась балка. Инцидент произошел в рамках возведения автомобильной дороги "Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево".

К расследованию обстоятельств случившегося уже подключились эксперты профильных ведомств. По факту произошедшего будет проведена тщательная проверка. Такой информацией с общественностью поделились представители пресс-центра комплекса градостроительной политики в столице.

Сообщается, что во время монтажа одна из балок рухнула на землю. По имеющейся информации, видимых повреждений у конструкции нет. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. При этом все обстоятельства случившегося будут выяснены и тщательно проанализированы.