Машины получили серьезные повреждения

Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье. Видео с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.

В сообщении сказано, что авария произошла в Балашихе возле торгового центра. Судя по кадрам, авто получили серьезные повреждения. На месте к тому моменту уже были сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в результате инцидента пострадал один человек, погибших нет.