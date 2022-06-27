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Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье. Видео с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.
В сообщении сказано, что авария произошла в Балашихе возле торгового центра. Судя по кадрам, авто получили серьезные повреждения. На месте к тому моменту уже были сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в результате инцидента пострадал один человек, погибших нет.
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