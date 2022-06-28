Необъяснимая агрессия одичавших женщин поразила народ

В информационном пространстве активно распространяются ужасающие кадры с нападением толпы темнокожих американок на русскоязычную водительницу такси. Вопиющий инцидент произошел в Лас-Вегасе. По имеющейся информации, женщина пострадала из-за невинного вопроса, заданного агрессоршам.



На видеорегистратор попал момент жестокой расправы. Журналисты уточняют, что женщина всего лишь попросила пассажирок проверить, не забыли ли они свои вещи в салоне. По какой-то причине обычное обращение от водителя взбесило афроамериканок. В итоге злобные дамы сначала облили женщину водой, потом начали швыряться в нее вещами, а затем и вовсе стали бить кулаками по лицу.

Помимо этого, хулиганки посчитали уместным также ограбить водителя. У несчастной женщины украли телефон, а на прощание еще и помяли машину.

Впрочем, по другой версии, между представительницами прекрасного пола завязалась словесная перепалка из-за того, что вместо шести пассажирок в машине разместились семь, на одну из них места не хватало, однако темнокожих леди это не смутило. Шокирующие кадры опубликованы в телеграм-канале Baza.