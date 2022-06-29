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Сильный пожар произошел у Каширского шоссе в Москве. Загорелась мусорная площадка площадью примерно в 2 тыс. квадратных метров. По информации экстренных служб, охвативший 50 квадратов пожар перекинулся на ангар с шинами.
Возгоранию присвоили первый ранг сложности. На место происшествия прибыли спасательные бригады с пожарными, к тушению привлекли вертолет Ка-52, передает "Пятый канал".
Как пишет телеканал "МИР24", угроза жилым домам отсутствует.
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