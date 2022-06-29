В Подмосковье задержали наркокурьера с крупной партией веществ

Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы задержали в селе Жаворонки Московской области 22-летннего мужчину, подозреваемого в торговле наркотическими веществами. Об этом сообщили в главке столичного МВД.

Согласно приведенынм данным, речь идет об уроженце одного из стран ближнего зарубежья. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли десять свертков с веществами. В троих из них был героин общей массой в 1,5 кг, передает "Радио 1".

Сам задержанный признался, что собирался разложить наркотики по тайникам. Возбуждено уголовное дело по незаконному обороту наркотических средств, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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