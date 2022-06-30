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Лифт упал в одном из офисных зданий в Мытищах. В результате падения пострадали шесть человек.
Согласно приведенным данным, лифт упал с первого этажа на цокольный. Региональный СК уже приступил к проведению доследственной проверки, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Инцидент произошел в четырехэтажном офисном здании. Пострадавших осмотрели врачи, гражданм оказали необходимую медпомощь, отмечает телеканал МИР24.
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