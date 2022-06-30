Есть пострадавшие

Лифт упал в одном из офисных зданий в Мытищах. В результате падения пострадали шесть человек.

Согласно приведенным данным, лифт упал с первого этажа на цокольный. Региональный СК уже приступил к проведению доследственной проверки, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Инцидент произошел в четырехэтажном офисном здании. Пострадавших осмотрели врачи, гражданм оказали необходимую медпомощь, отмечает телеканал МИР24.