В офисном здании в Мытищах упал лифт с людьми

Есть пострадавшие

Лифт упал в одном из офисных зданий в Мытищах. В результате падения пострадали шесть человек.

Согласно приведенным данным, лифт упал с первого этажа на цокольный. Региональный СК уже приступил к проведению доследственной проверки, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Инцидент произошел в четырехэтажном офисном здании. Пострадавших осмотрели врачи, гражданм оказали необходимую медпомощь, отмечает телеканал МИР24.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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