Скандальный инцидент произошел в Солнечногорске

Страшные события заставили содрогнуться жителей подмосковного Солнечногорска. Там некие хулиганы устроили разборки с применением холодного оружия.



Скандальный инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Удивительно, но молодые люди решили выяснить отношения прямо в центре города, рядом с жилыми домами.

Произошедшее стали активно обсуждать в социальных сетях. По некоторым данным, в ходе драки пострадал молодой человек, при этом до сих пор неизвестно, что с ним стало.

Как подчеркивает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в случившемся обязательно разберутся сотрудники правоохранительных органов. Агрессоры будут наказаны.