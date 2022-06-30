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Страшные события заставили содрогнуться жителей подмосковного Солнечногорска. Там некие хулиганы устроили разборки с применением холодного оружия.
Скандальный инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Удивительно, но молодые люди решили выяснить отношения прямо в центре города, рядом с жилыми домами.
Произошедшее стали активно обсуждать в социальных сетях. По некоторым данным, в ходе драки пострадал молодой человек, при этом до сих пор неизвестно, что с ним стало.
Как подчеркивает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в случившемся обязательно разберутся сотрудники правоохранительных органов. Агрессоры будут наказаны.
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