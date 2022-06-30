В Подмосковье местные устроили поножовщину возле жилого дома

Скандальный инцидент произошел в Солнечногорске

Страшные события заставили содрогнуться жителей подмосковного Солнечногорска. Там некие хулиганы устроили разборки с применением холодного оружия.

Скандальный инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Удивительно, но молодые люди решили выяснить отношения прямо в центре города, рядом с жилыми домами.

Произошедшее стали активно обсуждать в социальных сетях. По некоторым данным, в ходе драки пострадал молодой человек, при этом до сих пор неизвестно, что с ним стало.

Как подчеркивает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в случившемся обязательно разберутся сотрудники правоохранительных органов. Агрессоры будут наказаны.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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