Парень остался дома без присмотра взрослых

В Якутске мужчина спас жизнь пятилетнему мальчику, который упал с балкона 12 этажа. Ребенка и прохожего госпитализировали с травмами.

Известно, что мальчик находился в доме без взрослых. Он решил выйти на балкон, добрался до края балкона – в этот момент его заметили несколько прохожих, которые поспешили оказать какую-то помощь, передает МИР24.

Местные жильцы вынесли из дома одеяло, которое растянули под балконом двое мужчин – третий в этот момент стоял неподалеку.

Когда ребенок начал лететь вниз, то поймать в ловушку его не удалось. Затормозить падение помог третий мужчина, который в нужный момент выставил к нему руки. Видео оказалось в распоряжении "Пятого канала".

Падение повредило прохожему конечности, степень травм ребенка и его спасителя неизвестны.