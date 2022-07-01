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В Якутске мужчина спас жизнь пятилетнему мальчику, который упал с балкона 12 этажа. Ребенка и прохожего госпитализировали с травмами.
Известно, что мальчик находился в доме без взрослых. Он решил выйти на балкон, добрался до края балкона – в этот момент его заметили несколько прохожих, которые поспешили оказать какую-то помощь, передает МИР24.
Местные жильцы вынесли из дома одеяло, которое растянули под балконом двое мужчин – третий в этот момент стоял неподалеку.
Когда ребенок начал лететь вниз, то поймать в ловушку его не удалось. Затормозить падение помог третий мужчина, который в нужный момент выставил к нему руки. Видео оказалось в распоряжении "Пятого канала".
Падение повредило прохожему конечности, степень травм ребенка и его спасителя неизвестны.
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