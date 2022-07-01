Прохожий руками поймал упавшего с 12 этажа ребенка - видео

Парень остался дома без присмотра взрослых

В Якутске мужчина спас жизнь пятилетнему мальчику, который упал с балкона 12 этажа. Ребенка и прохожего госпитализировали с травмами.

Известно, что мальчик находился в доме без взрослых. Он решил выйти на балкон, добрался до края балкона – в этот момент его заметили несколько прохожих, которые поспешили оказать какую-то помощь, передает МИР24.

Местные жильцы вынесли из дома одеяло, которое растянули под балконом двое мужчин – третий в этот момент стоял неподалеку. 

Когда ребенок начал лететь вниз, то поймать в ловушку его не удалось. Затормозить падение помог третий мужчина, который в нужный момент выставил к нему руки. Видео оказалось в распоряжении "Пятого канала". 

Падение повредило прохожему конечности, степень травм ребенка и его спасителя неизвестны. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Загнали себя в ловушку": Путин метко описал незавидное положение Запада

Страны оказались не способны адекватно оценить ситуацию

"Ничего себе не прищемите": Лавров остроумно подколол Запад

В Москве с иронией наблюдают за развитием антироссийской истерии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей