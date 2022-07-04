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Ребенок погиб в результате падения в канализационный люк в Московской области. Главк регионального СК уже приступил к проверке.
Согласно приведенным данным, инцидент произошел в Одинцово. Двухлетний ребенок гулял по участку и, оставшись без присмотра, подошел к незакрепленному люку, на который наступил.
Малыш скончался в реанимационном отделении. Причина смерти – асфиксия в результате утопления в воде.
В ближайшее время проведут судмедэкспертизу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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