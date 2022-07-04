Ребенок погиб после падения в канализационный люк в Подмосковье

Делом занялись в СК

Ребенок погиб в результате падения в канализационный люк в Московской области. Главк регионального СК уже приступил к проверке.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в Одинцово. Двухлетний ребенок гулял по участку и, оставшись без присмотра, подошел к незакрепленному люку, на который наступил.

Малыш скончался в реанимационном отделении. Причина смерти – асфиксия в результате утопления в воде.

В ближайшее время проведут судмедэкспертизу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Власти США оцепенели после слов Макрона о России - СМИ

Американцы восприняли предложение лидера как предательство

Украина выдвинула России шесть требований для завершения конфликта

В Киеве пообещали все зафиксировать на бумаге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей