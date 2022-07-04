Делом занялись в СК

Ребенок погиб в результате падения в канализационный люк в Московской области. Главк регионального СК уже приступил к проверке.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в Одинцово. Двухлетний ребенок гулял по участку и, оставшись без присмотра, подошел к незакрепленному люку, на который наступил.

Малыш скончался в реанимационном отделении. Причина смерти – асфиксия в результате утопления в воде.

В ближайшее время проведут судмедэкспертизу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".