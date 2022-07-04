Авто врезалось в жилой дом в Раменском

Транспорт изрядно помят

Водитель автомобиля, управляя машиной, врезался в стену жилого дома в Раменском. Инцидент с фото облетел местные паблики.

Как отмечает источник, происшествие прозошло на улице Михалевича. На снимке бордовое авто стоит у стены многоквартирного дома. Передняя часть помята.

Подписчики в соцсетях предположили, что мужчина мог находиться в нетрезвом состоянии, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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