Транспорт изрядно помят

Водитель автомобиля, управляя машиной, врезался в стену жилого дома в Раменском. Инцидент с фото облетел местные паблики.

Как отмечает источник, происшествие прозошло на улице Михалевича. На снимке бордовое авто стоит у стены многоквартирного дома. Передняя часть помята.

Подписчики в соцсетях предположили, что мужчина мог находиться в нетрезвом состоянии, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".