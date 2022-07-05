Неизвестные обстреляли воинскую часть в Брянской области - СМИ

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Трое неизвестных совершили нападение на одну из воинских частей в Брянской области. Согласно приведенным данным, инцидент произошел в городе Клинцы.
Местные сообщают, что слышали автоматную очередь. В настоящее время нападавших разыскивают.
Телеграм-канал Mash сообщает, что нападение произошло ранним утром – около 04:15. Двое мужчин были одеты в темно-красную одежду, еще один – в черную. Вся банда была в масках, преступники были вооружены.
Нападавшие скрылись после обстрела в неизвестном направлении. Один из них получил ранение ответным огнем.
Официальные комментарии от правоохранительных органов отсутствуют.
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