Неизвестные обстреляли воинскую часть в Брянской области - СМИ

Неизвестные обстреляли воинскую часть в Брянской области - СМИ
Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com

Трое неизвестных совершили нападение на одну из воинских частей в Брянской области. Согласно приведенным данным, инцидент произошел в городе Клинцы.

Местные сообщают, что слышали автоматную очередь. В настоящее время нападавших разыскивают.

Телеграм-канал Mash сообщает, что нападение произошло ранним утром – около 04:15. Двое мужчин были одеты в темно-красную одежду, еще один – в черную. Вся банда была в масках, преступники были вооружены.

Нападавшие скрылись после обстрела в неизвестном направлении. Один из них получил ранение ответным огнем.

Официальные комментарии от правоохранительных органов отсутствуют.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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