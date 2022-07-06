Проректора академии задержали в Подмосковье по подозрению в сбыте наркотиков

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении проректора, главы центра информационных технологий таможенной академии в Люберцах. Его подозревают в сбыте запрещенных веществ в крупном размере, сообщили в региональном главке СК.

Согласно приведенным данным, мужчину задержали на рабочем месте. Он подозревается в торговле синтетическими веществами, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Возбуждено уголовное дело. Проректору грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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