Премьер-министра Японии подстрелили на улице

Премьер-министра Японии подстрелили на улице
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com
Политик не подает признаков жизни

Неизвестный напал на премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. Об этом сообщает NHK.

Сообщается, что пуля попала в грудь, политика видели истекающим кровью, он не подавал признаков жизни. Его госпитализировали. 


Источник: NHK ✓ Надежный источник
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