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Неизвестный напал на премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. Об этом сообщает NHK.
Сообщается, что пуля попала в грудь, политика видели истекающим кровью, он не подавал признаков жизни. Его госпитализировали.
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