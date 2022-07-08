Политик не подает признаков жизни

Неизвестный напал на премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. Об этом сообщает NHK.

Сообщается, что пуля попала в грудь, политика видели истекающим кровью, он не подавал признаков жизни. Его госпитализировали.



