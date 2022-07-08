Сердце остановилось: Абэ закрыли тряпкой и увезли на вертолете

Сердце остановилось: Абэ закрыли тряпкой и увезли на вертолете
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com
Совершивший покушение уже задержан

Сегодня утром, 8 июля, во время выступления Синдзо Абэ в городе Нара на него напал неизвестный мужчина. Он выстрелил в политика со спины, после чего премьер упал на землю и стал истекать кровью. Охранники бросились прикрывать его собственным телом на земле, но было уже поздно.

Зарубежные СМИ сообщают, что Абэ получил серьезные ранения – выстрел пришелся ему прямо по груди. Известно, то выстрелов было несколько, однако сколько раз попали в премьера не уточняется. 

Как сообщает телеканал "360", у политика остановилось сердце и были диагностированы проблемы с легкими. Другие источники утверждают, что Абэ находился в состоянии клинической смерти. Медики решили госпитализировать премьера на вертолете – его тело на носилках закрыли специальным тентом, чтобы кадры не попали в прессу. 

Стрелявшего задержали прямо после покушения на Абэ. По сообщению URA.RU, им оказался41-летний Ямагами Тецу. Раньше он служил в морских силах самообороны страны. Мужчина стрелял в премьер-министра из самодельного оружия, похожего на дробовик. 

Источник: NHK ✓ Надежный источник
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