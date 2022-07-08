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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мурманской области мужчину, который имеет причастность к убийству восьмилетнего ребенка в Мончегорске. Об этом сообщали в главке регионального СК.
Правоохранители уже предъявили обвинение задержанному. Им оказался один из местных жителей, мужчина 1970 года рождения. Доказательства о его причастности у следствия имеются – СК сообщил, что удалось выйти на фигуранта с помощью оперативных мероприятий, судебной, медицинской, молекулярно-генетической экспертиз.
Как отмечает источник, 1 июля 2022 года мужчина изнасиловал ребенка, после чего убил. Труп был обнаружен в тот же день мамой мальчика.
Возбуждены уголовное дела по статьям 105 и 132 УК РФ. В совокупности фигуранту светит пожизненное заключение.
Ход расследования дела по поручению главы Следственного комитета передан под контроль центрального аппарата ведомства.
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