В Мурманской области поймали убийцу-педофила

В Мурманской области поймали убийцу-педофила
Andrei Golovanov/www.globallookpress.com
Фигуранту светит пожизненное

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мурманской области мужчину, который имеет причастность к убийству восьмилетнего ребенка в Мончегорске. Об этом сообщали в главке регионального СК.

Правоохранители уже предъявили обвинение задержанному. Им оказался один из местных жителей, мужчина 1970 года рождения. Доказательства о его причастности у следствия имеются – СК сообщил, что удалось выйти на фигуранта с помощью оперативных мероприятий, судебной, медицинской, молекулярно-генетической экспертиз.

Как отмечает источник, 1 июля 2022 года мужчина изнасиловал ребенка, после чего убил. Труп был обнаружен в тот же день мамой мальчика.

Возбуждены уголовное дела по статьям 105 и 132 УК РФ. В совокупности фигуранту светит пожизненное заключение.

Ход расследования дела по поручению главы Следственного комитета передан под контроль центрального аппарата ведомства.

Источник: СК по Мурманской области ✓ Надежный источник
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