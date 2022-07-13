Мужчина заступился за девушку и был убит мигрантами в Подмосковье

В городе начались беспорядки из-за происшествия

В подмосковной деревне Тарасково под Каширой мигранты насмерть забили мужчину, который вступился за девушку, к которой приставали иностранцы. Об этом сообщает "МК: срочные новости".

Местные жители говорят, что на поведение проживающий в общежитии гастарбайтеров жалуются давно – они не пропускают ни одну женщину без едких шуток и приставаний.

В минувший понедельник за одну из них вступился 41-летний местный житель, в результате чего его жестко избили. Мужчина скончался в больнице от полученных травм, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

На следующий день у общежитию пришла толпа, которая решила заступиться за убитого – стычка в результате переросла в массовые беспорядки, которую пресекли полицейские. 

Источник: МК ✓ Надежный источник
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