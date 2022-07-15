Baza: в Ростовской области расстреляли семью из пятерых человек

Baza: в Ростовской области расстреляли семью из пятерых человек
Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Лишь один выжил

Неизвестный расстрелял семью из пяти человек в городе Новошахтинск Ростовской области. Об этом сообщает сегодня, 15 июля, телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.

Согласно приведенным данным, всех членов семьи обнаружили в квартире жилого дома. Выжила лишь маленькая девочка, у которой зафиксировали огнестрельные ранения. Сейчас ее спасают медики.

Позднее стало известно, что преступник выстрелил ребенку в шею. Уже установлена личность подозреваемого. Его разыскивают правоохранительные органы.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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