Спортсмена и его спутников после аварии растерзали медведи

Российский биатлонист, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров Игорь Малиновский погиб 16 июля во время крушения вертолета на Камчатке. Во время аварии он был за штурвалом воздушного судна. Ему было 25 лет.

Вместе с Малиновским погибли еще двое человек. Найти упавший вертолет удалось только в воскресенье, когда погода прояснилась. Останки тел спасатели начали находить в радиусе 13 километров южнее вулкана Узон – после аварии их стали растаскивать по округе медведи, передает "Пятый канал".

Причиной крушения Ми-8 предварительно считают неблагоприятные погодные условия. Малиновский увлекался вертолетными прогулками, занимался в летном училище.