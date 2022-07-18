Под Петербургом рухнул вертолет Росгвардии

Под Петербургом рухнул вертолет Росгвардии
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На борту находились три человека

Сегодня, 18 июля, стало известно о страшной трагедии, которая произошла в Ленинградской области. Неподалеку от Гатчины рухнул вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии. Такую информацию публикует официальный телеграмм-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ".

Вертолет совершил жесткую посадку в коттеджном поселке "Горки-Лэнд". Известно, что на борту находились три человека. Как сообщили очевидцы, воздушная машина летела на низкой высоте, после этого зависла, а потом все вокруг заволокло белым дымом.

Как стало известно, вертолет рухнул при выполнении учебно-тренировочного полета. По имеющейся в распоряжении журналистов информации, трагический инцидент обошелся без жертв.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники профильных служб. Специалисты в самое ближайшее время установят все причины произошедшего.

Источник: Росгвардия. Северо-Западный округ ✓ Надежный источник
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