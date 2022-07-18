Лихие 90-е возвращаются?

Лихие 90-е возвращаются?
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Собственник здания не пускает в школу преподавательский состав - даже расставил охрану

Сегодня директора и учителей школы "Лидер" в поселке Княжье озеро Истринского района Московской области "братки" не пустили в здание школы.

Школа успешно работает с 2014 года. Все условия аренды неукоснительно соблюдаются. Но собственник здания, видимо, возомнил себя всемогущим князем, который может  таким образом до срока окончания аренды в 2029 году неожиданно прервать договор, препятствуя учебному заведению в функционировании. А вернее, как говорят потерпевшие, по-видимому, так решила его жена Шмакова Светлана.

Закон полностью на стороне школы, но как оказалось, для кого-то он не писан. Удивляет, что в этой ситуации молчат прокуратура и следственный комитет. Неужели возвращаются "лихие 90-е"?

Кстати, с предыдущей школой, которая находилась в этом же помещении, произошла аналогичная ситуация.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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