Лихие 90-е возвращаются?

Собственник здания не пускает в школу преподавательский состав - даже расставил охрану

Сегодня директора и учителей школы "Лидер" в поселке Княжье озеро Истринского района Московской области "братки" не пустили в здание школы.

Школа успешно работает с 2014 года. Все условия аренды неукоснительно соблюдаются. Но собственник здания, видимо, возомнил себя всемогущим князем, который может таким образом до срока окончания аренды в 2029 году неожиданно прервать договор, препятствуя учебному заведению в функционировании. А вернее, как говорят потерпевшие, по-видимому, так решила его жена Шмакова Светлана.



Закон полностью на стороне школы, но как оказалось, для кого-то он не писан. Удивляет, что в этой ситуации молчат прокуратура и следственный комитет. Неужели возвращаются "лихие 90-е"?

Кстати, с предыдущей школой, которая находилась в этом же помещении, произошла аналогичная ситуация.