Лихие 90-е возвращаются?

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Сегодня директора и учителей школы "Лидер" в поселке Княжье озеро Истринского района Московской области "братки" не пустили в здание школы.
Школа успешно работает с 2014 года. Все условия аренды неукоснительно
соблюдаются. Но собственник здания, видимо, возомнил себя всемогущим князем,
который может таким образом до срока
окончания аренды в 2029 году неожиданно прервать договор, препятствуя учебному
заведению в функционировании. А вернее, как говорят потерпевшие, по-видимому, так решила его жена Шмакова
Светлана.
Закон полностью на стороне школы, но как оказалось, для кого-то он не писан. Удивляет, что в этой ситуации молчат прокуратура и следственный комитет. Неужели возвращаются "лихие 90-е"?
Кстати, с предыдущей школой, которая находилась в этом же помещении, произошла аналогичная ситуация.
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