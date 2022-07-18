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Автобус столкнулся с жеезнодорожным локомотивом на переезде с ж/д путями в Лобне, о чем стало известно сегодня, 18 июля.
Согласно приведенным данным, автотранспорт столкнулся с тепловозом. Одна пассажирка автобуса получила травмы, ее госпитализировали, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Причины инцидента устанавливаются.
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