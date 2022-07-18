Причины происшествия устанавливаются

Автобус столкнулся с жеезнодорожным локомотивом на переезде с ж/д путями в Лобне, о чем стало известно сегодня, 18 июля.

Согласно приведенным данным, автотранспорт столкнулся с тепловозом. Одна пассажирка автобуса получила травмы, ее госпитализировали, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Причины инцидента устанавливаются.



