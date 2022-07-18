Автобус столкнулся с тепловозом в Лобне

Причины происшествия устанавливаются

Автобус столкнулся с жеезнодорожным локомотивом на переезде с ж/д путями в Лобне, о чем стало известно сегодня, 18 июля.

Согласно приведенным данным, автотранспорт столкнулся с тепловозом. Одна пассажирка автобуса получила травмы, ее госпитализировали, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Причины инцидента устанавливаются.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украина готова сесть за стол переговоров лишь "после поражения РФ"

Банковая против "языка ультиматумов"

"Осаждалка не выросла": Захарова влепила звонкую оплеуху вызвавшей Путина на разговор Трасс

Британке напомнили о ее позоре

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей