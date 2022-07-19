Преступника уже передали полиции

В Балашихе мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, напал с ножом на прохожего. Его попытались скрутить два местных жителя. Один получил ранение в спину. Однако жители смогли выбить из рук нападавшего нож.

Пострадавшему оказали необходимую помощь – раны неглубокие, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Нападавшего задержали инспекторы ДПС, которые передали его в полицию.