Неадекватный мужчина напал в Балашихе с ножом на двух человек

Преступника уже передали полиции

В Балашихе мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, напал с ножом на прохожего. Его попытались скрутить два местных жителя. Один получил ранение в спину. Однако жители смогли выбить из рук нападавшего нож.

Пострадавшему оказали необходимую помощь – раны неглубокие, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Нападавшего задержали инспекторы ДПС, которые передали его в полицию.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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