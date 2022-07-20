Есть пострадавшие

Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае. Об этом стало известно сегодня, 20 июля.

Согласно приведенным данным, в момент ДТП в салоне транспорта находились 33 ребенка и двое сопровождающих. По предварительной информации, пострадали четверо детей с водителем, уточняет телеканал МИР24.

Накануне интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщало, что нетрезвый водитель сбил под Красноярском двоих детей.