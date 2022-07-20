Страус сбежал от хозяина в Подмосковье

Необычный инцидент произошел дважды за сутки

Пользователи социальных сетей активно обсуждают любопытное происшествие, которое случилось в Московской области. Там  специалистам пришлось ловить страуса, который убежал от владельца.

Пикантность инциденту добавляет то, что птица покинула родные пенаты уже второй раз за сутки. Все дело в том, что страус испытывает особую слабость к чернике, за которой и убежал в лес.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", страус оказался достаточно дисциплинированным: оба побега он осуществил в одно и то же место. Для того чтобы вернуть пернатого хозяину, пришлось приманивать его хлебом.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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