Рядом с погибшим лежал пистолет ТТ

В российской столице обнаружили тело генерал-майора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, о чем стало известно сегодня, 21 июля.

Согласно приведенным данным, накануне супруга офицера обратилась с заявлением, сообщив, что ее 76-летний муж решил уйти на прогулку и так и не вернулся домой, передает телеканал "360".

Вечером того же дня тело офицера было найдено на лестничной площадке одного из жилых домов. Как отмечает источник, рядом с погибшим лежал пистолет ТТ.

Известно, что у мужчины были проблемы со здоровьем и финансовые трудности.