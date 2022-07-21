Отставного генерала ФСБ нашли мертвым в Москве

Рядом с погибшим лежал пистолет ТТ

В российской столице обнаружили тело генерал-майора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, о чем стало известно сегодня, 21 июля.

Согласно приведенным данным, накануне супруга офицера обратилась с заявлением, сообщив, что ее 76-летний муж решил уйти на прогулку и так и не вернулся домой, передает телеканал "360"

Вечером того же дня тело офицера было найдено на лестничной площадке одного из жилых домов. Как отмечает источник, рядом с погибшим лежал пистолет ТТ. 

Известно, что у мужчины были проблемы со здоровьем и финансовые трудности.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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