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В российской столице обнаружили тело генерал-майора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, о чем стало известно сегодня, 21 июля.
Согласно приведенным данным, накануне супруга офицера обратилась с заявлением, сообщив, что ее 76-летний муж решил уйти на прогулку и так и не вернулся домой, передает телеканал "360".
Вечером того же дня тело офицера было найдено на лестничной площадке одного из жилых домов. Как отмечает источник, рядом с погибшим лежал пистолет ТТ.
Известно, что у мужчины были проблемы со здоровьем и финансовые трудности.
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