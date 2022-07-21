Страшная трагедия произошла в Мытищах

Сегодня, 21 июля, информационное пространство разорвала новость о том, что в подмосковных Мытищах агрессивная обезьяна напала на маленькую девочку. К сожалению, ребенок сильно пострадал и сейчас находится в тяжелом состоянии.



Малышку экстренно госпитализировали в медучреждение Московской области. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", ребенок потерял много крови. Сейчас за жизнь девочки борются профильные эксперты.

Напомним, агрессивная обезьяна напала на ребенка во время прогулки. Дети постарше успели разбежаться, а двухлетняя девочка не смогла отбиться от когтистых лап агрессивного зверя. От расправы малышку спасли родители.