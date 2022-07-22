Странные инциденты произошли один за одним в Ступино

Медицинские сотрудники подмосковного Ступино удивились череде необычных обращений от пациентов. Так, с разницей в несколько дней в Ступинскую областную клиническую больницу пожаловались на агрессивное поведение животных сразу несколько человек.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", первая жалоба поступила от восьмилетнего мальчика, которого покусала полевая мышка. Спустя всего пару дней после этого родители привели школьницу, которая стала жертвой острых зубок белки.

Гвоздем медицинской программы стал инцидент с 37-летним местным жителем, которого покусала обезьяна. Мужчина поплатился за неосторожную попытку накормить зверюшку в домашнем мини-зоопарке. К счастью, все травмы оказались легкими.