Еще 15 пострадали

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Башкортостане, инцидент произошел 25 июля.

Согласно приведенным данным, микроавтобус перевозил более двадцати человек из села Языково в Уфу. Транспорт столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе, где проводились дорожные работы.

Пятнадцать человек пострадали, их госпитализировали, отмечает телеканал МИР24.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в Сергиево-Посадском округе ребенок утопил иномарку, повернув ключ в замке зажигания.