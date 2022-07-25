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Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Башкортостане, инцидент произошел 25 июля.
Согласно приведенным данным, микроавтобус перевозил более двадцати человек из села Языково в Уфу. Транспорт столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе, где проводились дорожные работы.
Пятнадцать человек пострадали, их госпитализировали, отмечает телеканал МИР24.
А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в Сергиево-Посадском округе ребенок утопил иномарку, повернув ключ в замке зажигания.
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