Вопиющий инцидент произошел в Москве

В российской столице следователи занялись бабулькой, которая перерезала трос промышленному альпинисту, работавшему в тот момент на высоте 12-го этажа. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала Mash.



Вопиющий случай произошел в Орехово-Борисово, на Домодедовской улице. Рабочий выполнял профессиональные задачи в рамках проведения капремонта многоквартирного дома. Так, он приступил к очистке фасада здания, однако нарвался на необъяснимую агрессию со стороны одной из проживающих в доме пенсионерок.

84-летняя дама вооружилась ножом и обрезала трос несчастного. После этого молодой человек отправился в свободный полет и пролетел несколько этажей. К счастью, страховой трос сделал свое дело и спас жизнь мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются с бабулькой, пока она не смогла объяснить, по какой причине решила подвергнуть жизнь незнакомого ей человека страшной опасности. Следователи ведут проверку по статье "Покушение на убийство".