В Подмосковье разыскивают убийцу двоих человек

Преступник вооружен и очень опасен

Правоохранительные органы Московской области брошены на поиски особо опасного преступника. По имеющимся данным, местный житель осуществил двойное убийство.

По подозрению в кровавой расправе ищут мужчину пенсионного возраста. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", у преступника имеется оружие, он представляет угрозу для окружающих.

Также известно, что в момент убийства россиянин был одет в камуфляжную форму и спортивные штаны. По версии полиции, гражданин лишил жизни двоих человек, оба были застрелены.

Источник: ГУ МВД РФ по Московской области ✓ Надежный источник
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