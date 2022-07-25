Преступник вооружен и очень опасен

Правоохранительные органы Московской области брошены на поиски особо опасного преступника. По имеющимся данным, местный житель осуществил двойное убийство.



По подозрению в кровавой расправе ищут мужчину пенсионного возраста. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", у преступника имеется оружие, он представляет угрозу для окружающих.

Также известно, что в момент убийства россиянин был одет в камуфляжную форму и спортивные штаны. По версии полиции, гражданин лишил жизни двоих человек, оба были застрелены.