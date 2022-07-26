На месте работают оперативные службы

Шесть автомобилей столкнулись на Большой Академической улице в Северном административном округе Москвы, сообщили в столичном Дептрансе.

Согласно приведенным данным, в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. О причинах ДТП не сообщается.

Инцидент произошел перед пересечением с ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, уточняет "Радио 1".

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", дворовые территории в столичном регионе обустраивают спецэлементами безопасности в рамках комплекса работ по снижению аварийности.