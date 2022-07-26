Агрессия псов распространилась на людей

Резонансный инцидент произошел в подмосковном Королеве. Там местная жительница пожаловалась на действия мужчины, который вступил с ней в конфликт из-за собаки.



Потерпевшая уверяет, что каталась на велосипеде вдоль канала и никому не мешала. Рядом бежал ее лабрадор. В какой-то момент навстречу вышел мужчина с маленькой собачкой. Женщина уверяет, что песик тут же начал громко лаять на нее и лабрадора. Когда крупный пес поравнялся с малышом, то тоже гавкнул на него и отошел.

Женщина уверяет, что после этого в мужчину вселился бес, он начал пинать лабрадора ногами, потом бросил в нее полено и сломал велосипед. Пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию.

Впрочем, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", некоторым история показалась странной. Люди предположили, что лабрадор без намордника мог нанести вред маленькой собачке. Однако мужчина в любом случае не имел права так реагировать.