Ссора двух собачников под Москвой закончилась побоищем и полицией

Агрессия псов распространилась на людей

Резонансный инцидент произошел в подмосковном Королеве. Там местная жительница пожаловалась на действия мужчины, который вступил с ней в конфликт из-за собаки.

Потерпевшая уверяет, что каталась на велосипеде вдоль канала и никому не мешала. Рядом бежал ее лабрадор. В какой-то момент навстречу вышел мужчина с маленькой собачкой. Женщина уверяет, что песик тут же начал громко лаять на нее и лабрадора. Когда крупный пес поравнялся с малышом, то тоже гавкнул на него и отошел.

Женщина уверяет, что после этого в мужчину вселился бес, он начал пинать лабрадора ногами, потом бросил в нее полено и сломал велосипед. Пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию.

Впрочем, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", некоторым история показалась странной. Люди предположили, что лабрадор без намордника мог нанести вред маленькой собачке. Однако мужчина в любом случае не имел права так реагировать.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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