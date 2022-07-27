Делом занимается СК с прокуратурой

Трое детей пострадали в дошкольном учреждении в Ленинском округе Московской области из-за обрушения потолка штукатурки. Инцидент произошел прямо во время тихого часа.

Как отмечает источник, еще двое ребятишек пострадали. Двоих отпустили домой, еще одного госпитализировали с ушибом с подозрением на перелом, передает "Радио 1".

СК и прокуратура проводят проверку.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что один ребенок покрылся прыщами после купания в одном водоеме.