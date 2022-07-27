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Трое детей пострадали в дошкольном учреждении в Ленинском округе Московской области из-за обрушения потолка штукатурки. Инцидент произошел прямо во время тихого часа.
Как отмечает источник, еще двое ребятишек пострадали. Двоих отпустили домой, еще одного госпитализировали с ушибом с подозрением на перелом, передает "Радио 1".
СК и прокуратура проводят проверку.
А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что один ребенок покрылся прыщами после купания в одном водоеме.
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