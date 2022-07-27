Неизвестные разбили в Одинцово машину инвалидов

Виновников обещают найти

Жительница Одинцово поведала о неприятном инциденте, который произошел с ее авто: неизвестные разбили стекло ее машины на парковке по улице Верхне-Пролетарская.

Женщина не понимает, как такое могло произойти: почти каждый день возит на машине троих человек с инвалидностью. На стекле – соответствующий знак.

В комментариях отозвались не только сочувствующие, но и свидетели. Один из комментаторов под постом сообщил, что ночью в этом месте слышал крик и звук удара. Пользователи полагают, что женщина сможет найти видео с камер наблюдения, а сами виновники будут найдены, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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