Огонь охватил хостел

Страшная трагедия произошла в ночь на 29 июля на юго-востоке Москвы. Огонь распространился по первому этажу многоэтажного дома, находящегося на Алма-Атинской улице. Позже стало известно, что по данному адресу располагается хостел.



Прибывшим на место происшествия сотрудникам пожарной службы удалось оперативно локализовать огонь. Однако в ходе инцидента погибли несколько человек. По имеющимся данным, трагедия унесла жизни восьми людей, три человека пострадали.

Как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, одна из основных версий причин пожара – неисправность электропроводки. В ближайшее время профильные эксперты проведут все необходимые экспертизы. Руководство гостиничного объекта уже забрали на допрос.

Ужас трагедии заключается в том, что, по словам очевидцев, люди не могли спасти свои жизни, так как на окнах были решетки. Более того, в хостеле не сработала пожарная сигнализация.

Также известно, что владелец злополучного объекта по размещению гостей города ранее привлекался к ответственности за ненадлежащее исполнение правил пожарной безопасности.