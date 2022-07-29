Восемь жертв: названа причина страшного пожара на юге-востоке Москвы

Восемь жертв: названа причина страшного пожара на юге-востоке Москвы
Фото: www.unsplash.com
Огонь охватил хостел

Страшная трагедия произошла в ночь на 29 июля на юго-востоке Москвы. Огонь распространился по первому этажу многоэтажного дома, находящегося на Алма-Атинской улице. Позже стало известно, что по данному адресу располагается хостел.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам пожарной службы удалось оперативно локализовать огонь. Однако в ходе инцидента погибли несколько человек. По имеющимся данным, трагедия унесла жизни восьми людей, три человека пострадали.

Как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, одна из основных версий причин пожара – неисправность электропроводки. В ближайшее время профильные эксперты проведут все необходимые экспертизы. Руководство гостиничного объекта уже забрали на допрос.

Ужас трагедии заключается в том, что, по словам очевидцев, люди не могли спасти свои жизни, так как на окнах были решетки. Более того, в хостеле не сработала пожарная сигнализация.

Также известно, что владелец злополучного объекта по размещению гостей города ранее привлекался к ответственности за ненадлежащее исполнение правил пожарной безопасности.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Почему США отказались от мирового лидерства: политолог объяснил на простом примере

Белый дом больше никто не слушает

"Безнадежно протух": Захарова выступила с неожиданным заявлением о жене Зеленского

Дипломат объяснила подозрительную активность на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей