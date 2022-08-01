Водителя смогли спасти очевидцы аварии

В подмосковном Реутово мужчина случайно на своем автомобиле угодил в Фабричный пруд. Об этом сообщили очевидцы в местном Telegram-канале.

Водителя удалось вытащить подоспевшим на помощь людям через разбитое стекло, авто, к сожалению, ушло ко дну. При этом как именно транспортное средство оказалось в водоеме – неизвестно. Народ в комментариях к публикации отметил, что проезда вблизи него нет. Некоторые предположили, что хозяин машины был в состоянии алкогольного опьянения, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".