И заявил, что мальчугана "закопают в лесу"

Житель Раменского решил вспомнить лихие 90-е и выступил с угрозой в адрес ребенка на детской площадке. Мужчина решил утвердиться перед девятилетним мальчиком после того, как его сын сломал тому игрушку и разбил телефон.

Автор поста в соцсетях сообщил, что ребенок подошел к виновнику, чтобы уладить вопрос, однако наткнулся на угрозы со стороны чужого родителя, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Мужчина начал сыпать угрозами и материться, заявляя, что каждый сам несет ответственность за личное имущество, и вообще он вырос в 90-х. А затем обронил, что мальчика "закопают в лесу" и "наденут на него деревянный пиджачок".