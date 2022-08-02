Мужчина начал сыпать угрозами в адрес ребенка из-за разбитого телефона в Раменском

И заявил, что мальчугана "закопают в лесу"

Житель Раменского решил вспомнить лихие 90-е и выступил с угрозой в адрес ребенка на детской площадке. Мужчина решил утвердиться перед девятилетним мальчиком после того, как его сын сломал тому игрушку и разбил телефон.

Автор поста в соцсетях сообщил, что ребенок подошел к виновнику, чтобы уладить вопрос, однако наткнулся на угрозы со стороны чужого родителя, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Мужчина начал сыпать угрозами и материться, заявляя, что каждый сам несет ответственность за личное имущество, и вообще он вырос в 90-х. А затем обронил, что мальчика "закопают в лесу" и "наденут на него деревянный пиджачок".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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