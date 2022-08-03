Огромный склад известного маркетплейса загорелся в Подмосковье

Очевидцы уверены, что возгорание произошло из-за сварочных работ

Огромный склад известного маркетплейса загорелся в Истре – очевидцы публикуют ролики. Площадь пожара доходит до 20 тысяч квадратов, частично обрушилась кровля.

Один из очевидцев утверждает, что у опасного участка находится зона хранения с бытовой химией – если огонь дойдет до этой площади, ситуация может дойти до взрыва, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Очевидцы полагают, что возгорание началось из-за сварщиков.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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