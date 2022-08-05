Женщина погибла во время пожара в квартире в Подмосковье

Жертву нашли возле лифтов в подъезде

Утром в подмосковном Одиноцово на улице Маршала Бирюзова произошел пожар – загорелась одна из квартир. Во время происшествия скончалась одна из жительниц, сообщили в местной группе во "ВКонтакте".

Погибшей было 43 года. Ее тело нашли пожарные на лестничной клетке возле лифтов. Местные жители рассказали, что женщина снимала квартиру в доме лишь последние пару недель, она производила хорошее впечатление. По каким причинам могло произойти возгарание они не знают.

Сотрудники МЧС после вызова локализовали пожар на площади 15 кв метров за сорок минут, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Ближе к 6 утра жителей дома уже впустили в их квартиры. 

Источник: ВКонтакте
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