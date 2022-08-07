В городе перекрыто движение транспорта, ход работ взяла под контроль прокуратура

Несколько человек упали в канализационный люк в районе Люблино. Об этом стало известно сегодня, 7 августа.

Согласно приведенным данным, рабочие по неизвестным причинам провалились вниз в ходе выполнения работ по очистке подземных сооружений.

Позднее стало известно, что пять человек смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Однако местонахождение троих остается неизвестным. В Москве проводится спасательная операция, движение автомобильного транспорта в настоящее время перекрыто.

По некоторым данным, рабочих изначально блокировало в коллекторе из-за подъема воды по причине непогоды, которая сопровождалась сильным дождем с массой осадков.

Из-за сильного давления, вызванного подъемом воды, произошло обрушение стены. Пропавшие работники – молодые люди, самому старшему из которых нет и 24 лет, пишет "Пятый канал".

Работами по поиску занимается МЧС при контроле прокуратуры. Предположительно, рабочих унесло течением в Москву-реку.