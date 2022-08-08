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Жители подмосковного Волоколамска опубликовали в соцсетях фото, на котором две иномарки провалились в дырку под разрушенным асфальтом на одной из улиц города. Фотография вызвала массу насмешек у подписчиков.
Один из пользователей написал, что в регионе начали открываться порталы, а другой поддержал, указав, что к этому причастен президент США Джо Байден.
"Разбомбил Пентагон", – заявили в шутку в комментариях.
Кто-то отметил, что в этом месте в прошлом году меняли прогнившие трубы и, вероятно, плохо засыпали асфальт. Автоэксперты в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметили, что стоимость ремента пострадавших авто может обойтись в 50-200 тыс рублей.
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