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Истребитель ВС США F/A-18E Super Hornet, который упал с палубы авианосца в море в начале июля, удалось вытащить на поверхность. Его обнаружили у южных берегов Италии и завершили операцию по подъему еще 3 августа.
Сейчас самолет, вероятно, находится на одной из баз НАТО в регионе. По данным СМИ, американцы переживали, что истребитель может попасть в руки русских, поскольку снабжен секретным техническим арсеналом для ведения слежки. Из-за этого военные старались тайно достать его с морского дна, чтобы их не заметили русские корабли.
Как сообщает "Пятый канал", истребитель должен был вести разведку на южных рубежах НАТО в Европе.
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