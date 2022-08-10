Американцы испугались, что техника попадет в распоряжение русских

Истребитель ВС США F/A-18E Super Hornet, который упал с палубы авианосца в море в начале июля, удалось вытащить на поверхность. Его обнаружили у южных берегов Италии и завершили операцию по подъему еще 3 августа.

Сейчас самолет, вероятно, находится на одной из баз НАТО в регионе. По данным СМИ, американцы переживали, что истребитель может попасть в руки русских, поскольку снабжен секретным техническим арсеналом для ведения слежки. Из-за этого военные старались тайно достать его с морского дна, чтобы их не заметили русские корабли.

Как сообщает "Пятый канал", истребитель должен был вести разведку на южных рубежах НАТО в Европе.